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غدا طقس غير مستقر وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:28 م
غدا طقس غير مستقر وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 23 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس غير مستقر، حيث  تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
 
 وتكون الأمطار متوسطة الشدة على شمال الصعيد، والطقس يلاطف شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء  بالقاهرة العظمى 23  والصغرى 17 درجة ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  27  والصغرى 15 درجة.
 
 
 

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