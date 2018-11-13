video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غادة والى: 24 مليون جنيه حصيلة شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:31 م
غادة والى: 24 مليون جنيه حصيلة شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء شهادة رد الجميل والتى أطلقها البنك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، مشيرة إلى أن استحداث هذه الوديعة جاء من منطلق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وامتدادا لدور البنك فى العمل الاجتماعى .
 
وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم، أنه تم طرح شهادة  "رد الجميل "  لكبار السن "أكثرمن سبعين سنة " منذ أوائل شهر أكتوبر الحالي على أن يكون عائد هذه الشهادة 17%وهوالأعلى فى السوق حاليا وتكون مدتها سنة و دورية الصرف سنويا.
 
وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، إن حصيلة هذه الشهادة إلى الآن 24 مليون و800 الف جنيه، كما أن قيمة  الوديعة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم .
 
9161bddf-6556-47c1-bc1c-adfaf5a6564d
 شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر
 
وأوضح فاروق أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى ، والرقم التأميني ، وأصل شهادة الميلاد أو صورة منها كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أى معوقات تقابلالمواطنين الراغبين في الحصول علي الشهادة للتيسير على كبار السن .
 
وأشار إلى أن البنك قام فى الآونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لاصحاب المعاشات  بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع ومن أمثلة هذهالقروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتي تصل إلى 50 ألف جنيه كذلك قرض لتمويل الزواج، قرض تأثيث شقه الزوجية وقرض الاسكان، بالإضافة إلى تقديم قرض تحسين الدخل لاصحاب المعاشات تقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومى وبرنت بالرقم التأميني وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدروس الخصوصية تضع الجمعيات الأهلية فى قفص الاتهام.. "التضامن: يحظر على مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى تنظيم الدروس الخصوصية ومزاولة الأنشطة من الجهات المختصة.. وعزل مجلس الإدارات حال المخالفة

بنك ناصر

شهادة رد الجميل

التضامن

غادة والى




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة