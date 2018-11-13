video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"عماد أبو هاشم" يكشف أسرار التحالف الخفى بين الإخوان والبرادعى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:30 ص
"عماد أبو هاشم" يكشف أسرار التحالف الخفى بين الإخوان والبرادعى محمد البرادعى
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

كشف عماد أبو هاشم، المنشق مؤخرا عن تحالف دعم الإخوان فى تركيا، عن أشكال التحالف القائمة بين محمد البرادعى، وجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن على الإخوان أن يفصحوا  عن تحالفهم مع البرادعى ضد مصر، فإن هذا معلومٌ بالضرورة للكافة منذ وقتٍ مبكرٍ جدًّا و قد تناولت الحديث عنه من قبل، قائلا: إن زواجُ الإخوان العرفىُّ ـ سرًّا ـ بالبرادعى يُشهرونه اليوم ـ اضطراريًّا ـ بوثيقة زواجٍ رسمىٍّ موثقةٍ قى سجل الخيانة و العار بعد أن فشلت سائر محاولاتهم السابقة للتسلل إلى الشارع المصرىِّ بواسطة شخصياتٍ مدنيةٍ من خارج عصابتهم .

وأشار عماد أبو هاشم،  فى بيان له، إلى أن مؤامرةُ الإخوان الأخيرة هى محض استمرارٍ دؤوبٍ لمحاولاتٍ ترمى إلى إسقاط مصر ، تتفق مع سابقيها فى استراتيجية اتخاذ واجهةٍ مدتيةٍ معروفةٍ و إن كانت هذه المرة واجهةً مشوهةً و ورقةً محروقةً ، و تختلف عنها على حد تعبيرإيراهيم منير  - أمين التنظيم الدولى للإخوان -  أما استقطاب العقول و إثارة الفتن فإن ذلك مهمةٌ ثانويةٌ لحلفهم التآمرىِّ هذا .

ولفت عماد أبو هاشم، إلى أن كل من البرادعى و إبراهيم منير ألمحا إلى أن مخطط تحالفهم يستهدف التغيير بتوحيد قوى المعارضة فى حِلفٍ واحدٍ ، و لم يكن هذا تفضلًا أو تأدبًا من كليهما و لكن لإدراكهما انعدام الفرص المتاحة لإشعال ثورةٍ ، مستطردا:  بملامح خبيثةٍ صفراء كشف إبراهيم منير اللثام عما تعنيه عبارة " إدارة المرحلة " .

واستطرد عماد أبو هاشم:  بالطبع الرسالة واضحةُ ، كنتُ أعلم أنهم يفكرون فى ذلك ، و صرتُ متأكدًا أنهم  فى الوقت الراهن  يحاولون وضع ما يفكرون به موضع التنقيذ بأسرع وقت ممكنٍ كحلٍ أخيرٍ يتصورون انه من الممكن أن ينقذ موقفهم و ان يعيد لهم صولجان الملك ، ألا بٌعدًا لهم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ يتهم محمد البرادعى بالاستقواء بالخارج والتدخل فى أحكام القضاء

محمد البرادعى يواصل ذلاته ويهين الوطن العربى ويصفه بالانحطاط الخلقى

"المحامين" تعلن إسقاط قيد محمد محسوب ضمن 26 ألف محام من جداول النقابة.. نقل أيمن نور ومحمد البرادعى إلى جداول غير المشتغلين.. وتؤكد:مستمرون فى التنقية.. وسامح عاشور: القرار غير مسيس وتم وفقا لقانون المحاماة

اخبار مصر

الاخوان

البرادعى

عماد ابو هاشم

اخر الاخبار




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة