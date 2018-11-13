"عماد أبو هاشم" يكشف أسرار التحالف الخفى بين الإخوان والبرادعى

كتب أحمد عرفة

كشف عماد أبو هاشم، المنشق مؤخرا عن تحالف دعم الإخوان فى تركيا، عن أشكال التحالف القائمة بين محمد البرادعى، وجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن على الإخوان أن يفصحوا عن تحالفهم مع البرادعى ضد مصر، فإن هذا معلومٌ بالضرورة للكافة منذ وقتٍ مبكرٍ جدًّا و قد تناولت الحديث عنه من قبل، قائلا: إن زواجُ الإخوان العرفىُّ ـ سرًّا ـ بالبرادعى يُشهرونه اليوم ـ اضطراريًّا ـ بوثيقة زواجٍ رسمىٍّ موثقةٍ قى سجل الخيانة و العار بعد أن فشلت سائر محاولاتهم السابقة للتسلل إلى الشارع المصرىِّ بواسطة شخصياتٍ مدنيةٍ من خارج عصابتهم .

وأشار عماد أبو هاشم، فى بيان له، إلى أن مؤامرةُ الإخوان الأخيرة هى محض استمرارٍ دؤوبٍ لمحاولاتٍ ترمى إلى إسقاط مصر ، تتفق مع سابقيها فى استراتيجية اتخاذ واجهةٍ مدتيةٍ معروفةٍ و إن كانت هذه المرة واجهةً مشوهةً و ورقةً محروقةً ، و تختلف عنها على حد تعبيرإيراهيم منير - أمين التنظيم الدولى للإخوان - أما استقطاب العقول و إثارة الفتن فإن ذلك مهمةٌ ثانويةٌ لحلفهم التآمرىِّ هذا .

ولفت عماد أبو هاشم، إلى أن كل من البرادعى و إبراهيم منير ألمحا إلى أن مخطط تحالفهم يستهدف التغيير بتوحيد قوى المعارضة فى حِلفٍ واحدٍ ، و لم يكن هذا تفضلًا أو تأدبًا من كليهما و لكن لإدراكهما انعدام الفرص المتاحة لإشعال ثورةٍ ، مستطردا: بملامح خبيثةٍ صفراء كشف إبراهيم منير اللثام عما تعنيه عبارة " إدارة المرحلة " .

واستطرد عماد أبو هاشم: بالطبع الرسالة واضحةُ ، كنتُ أعلم أنهم يفكرون فى ذلك ، و صرتُ متأكدًا أنهم فى الوقت الراهن يحاولون وضع ما يفكرون به موضع التنقيذ بأسرع وقت ممكنٍ كحلٍ أخيرٍ يتصورون انه من الممكن أن ينقذ موقفهم و ان يعيد لهم صولجان الملك ، ألا بٌعدًا لهم .