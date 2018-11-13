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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:57 م
خالد صلاح
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عرض تجربة الهيئة الوطنية للانتخابات أمام "ملتقى الإدارات الانتخابية العربية"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:01 م
عرض تجربة الهيئة الوطنية للانتخابات أمام "ملتقى الإدارات الانتخابية العربية" المستشار لاشين إبراهيم
(أ ش أ)
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أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص دائما على التعاون المثمر لتبادل الخبرات والمعلومات لخدمة الشعب المصرى، والشعوب العربية بهدف بلوغ إدارة أكثر فاعلية ونزاهة ومهنية للانتخابات والاستفتاءات.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها أمام "ملتقى الإدارات الانتخابية العربية " الذى عقد اليوم الثلاثاء، بالجامعة العربية، منوها بأهمية الدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنتخابية للشعوب، وجهدهما الملموس للإرتقاء بدور الهيئات الانتخابية بالدول العربية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أشرفت على الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى مصر فى الموعد "الدورى " المحدد لها، وذلك خلال شهر مارس الماضى، إضافة إلى إدراتها وإشرافها على عدد من الانتخابات النيابية التكميلية.

وأوضح أن الهيئة حظيت بثقة الشعب المصرى، ويرجع ذلك إلى التكوين القضائى للهيئة، وما يتمتع به القضاة من ثقة من جانب شعب مصر لما لهم من محبة فى قلوب المصريين، إضافة إلى النهج الذى اتبعته الهيئة والمتمثل فى التواصل المباشر مع المواطنين من خلال خطابات وبيانات إعلامية انتهاجا لمبدأ الشفافية والحياد.

وطالب المستشار لاشين، جامعة الدول العربية بالسعى لجعل هذا اللقاء دوريا، مؤكدا استعداد الهيئة لمد يد العون والمساندة لعقد هذا اللقاء تحت مظلة الجامعة العربية فى الوقت الذى يتم تحديده.

 


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الهيئه الوطنيه للانتخابات

الجامعه العربيه

ملتقى الادارات الانتخابيه العربيه

لاشين ابراهيم




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