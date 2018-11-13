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عامل يقتل بائع ملابس بسبب الخلاف على بيع جاكيت بالعمرانية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:15 ص
عامل يقتل بائع ملابس بسبب الخلاف على بيع جاكيت بالعمرانية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بقتل بائع ملابس بالعمرانية، بسبب الخلاف على بيع جاكيت، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد مقتل بائع ملابس نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، أن عامل اعتدى على المجني عليه بمطواة بسبب الخلاف على بيع جاكيت، مما أسفر عن مقتله، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 
 

 

 


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