طارق شوقى: العلامات الأولية لنظام التعليم جيدة.. وتوزيع التابلت خلال أيام

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تقرير البنك الدولى مهم لأنه على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن البنك الدولى من المؤسسات الكبرى وأحيانا يتم الخلط بينها وبين صندوق النقد الدولى، ولكن البنك الدولى عبارة عن مجموعة من الخبراء ويتم الاستعانة بهم والخبرات.

وأضاف خلال إطلاق تقرير البنك الدولى عن التعليم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك علاقة استشارية وفنية وبناء الأفكار جزء مهم، موضحا وجود البنك وإطلاقه شئ مهم لأن مصر تشهد إطلاق نظام تعليمى كبير يعتمد على بناء الإنسان المصرى كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نقل الأفكار إلى التنفيذ على أرض الواقع شئ صعب والوزارة منذ سنتين وتحضر لنظام التعليم ومنها محتوى رقمى تمثل فى بنك المعرفة، والمحتوى مراجع من أماكن دولية، موضحا أنه خلال أيام سيتم وضع منصة لإدارة نظام التعليم الإلكترونى فى نظام التعليم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تدريب المعلمين على برنامج المعلمون أولا، كل ذلك كان قبل إطلاق مشروع التعليم الجديد، موضحا أن فكرة نظام جديد كان فى أبريل 2016، لافتا إلى أن هناك 2 ونصف مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد وهناك نقلة كبيرة والعلامات الأولوية جيدة وهناك مشكلات مثل الكثافات سيتم حلها، ونحاول أن تساعد الوزارة الطلاب فى النظام القديم وسوف يظهر خلال أيام من خلال التخلص من الامتحان الأوحد لأنه لا يخدم العالم وسوق العمل حاليا وتغييرها ليس سهلا ولكن بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمعلمين وتم توصيل بمخرجات التعلم وهناك استثمار هائل فى المحتوى وهناك 2530 مدرسة تم توصيلها بشبكات كمان أن التعليم العالى يحضر لاستقبال طلاب أولى ثانوى بعد عامين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك استثمار فى جازان كثيرة ومتفائلين كل ما هو قادم، موضحا هناك مطبات تقابلنا ويتم تلاشيها، كما أن الوزارة تبنى نظام تعليم فنى جديد وعام 2019 سيكون عام التعليم الفنى 2، وسوف يخدم الطلاب.