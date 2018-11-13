ضبط 53 متهما بحوزتهم مواد مخدرة و12قطعةسلاح فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 53 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، متنوعة بين الهيروين، والاستروكس والأقراص المخدرة، و12 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة .

كما أسفرت حملة أستهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 295 حكم قضائي، و17 قضية مخدرات، و16 سلاح أبيض.

وأزال ضباط شرطة المرافق العديد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 10 أحكام قضائية، وضبط 10 خيالة وجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى ضبط 5 من الباعة الجائلين، و5 متسولين. كما شنت مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية أسفرت عن تحرير 70 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى قضايا غش تجاري.

وفي ذات السياق واصلضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد وبولاق الدكرور وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، حيث تم إزالة عشرات المخالفات والاشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، التي تعوق حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

