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ضبط 45 طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية خلال حملة تموينية بالقليوبية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:40 م
ضبط 45 طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية خلال حملة تموينية بالقليوبية أسماك -فاسدة
كتب نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى 45 طن سمك فاسد، و5 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة على محلات بإحدى الثلاجات بمدينتى قها وبنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينتى قها وبنها، وأسفرت الحملة عن ضبط 45 طن سمك فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و5 أطنان كبدة فاسدة، داخل أشهر الثلاجات بمدينة قها ملك "ف. م" ونجلها "أ. ج" والمدير المسئول "م. أ". 

وبالكشف المبدئى ورد تقرير الطب البيطرى بوجود تغيير فى الخواص ورائحة كريهة تنبعث من المضبوطات وتضر بصحة المواطنين.

كانت الحملة بإشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيل الوزارة للطب البيطرى بالقليوبية والدكتور ناصر أبوسنة مدير عام المجازر والصحة العامة والدكتور حاتم عبدالحكم والدكتور أيمن هشام الشعراوى طبيب التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية.

 


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