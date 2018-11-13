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ضبط 4140 هاربا من أحكام وتحصيل 202200 ألف جنيه غرامات بالغربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:55 ص
ضبط 4140 هاربا من أحكام وتحصيل 202200 ألف جنيه غرامات بالغربية القبض على متهمين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4140 هاربين من أحكام، منهم 2623 حكم فى جنح الغرامات، و1291 حكم فى جنح الحبس الجزئى و 154 حكم مستأنف، و 64 حكم فى مخالفات، و8 أحكام فى جنايه وتحصيل 202200 ألف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.

 

 


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