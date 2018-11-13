ضبط 3 من مروجى المخدرات بقرية الشعراء فى دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

شنت مديرية أمن دمياط، حملة انضباطية على قرية الشعراء، والتى تعد إحدى بؤر ترويج المخدرات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، والعميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد حاتم متولى مأمور مركز شرطة دمياط، وضباط مكافحة المخدرات وتنفيذ الأحكام والمرافق والمرور، واستهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى درجات الانضباط.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة من مروجى المخدرات بقرية الشعراء وهم "فتحى الدبسى" ومقيم بذات القرية وبحوزته مواد مخدرة "هيروين"، وتم تحرير المحضر رقم 18560 جنايات مركز شرطة دمياط، وضبط "كرم حماد" وبحوزته مواد مخدرة "هيروين" وتم تحرير المحضر رقم 18559 جنايات مركز شرطة دمياط ، وضبط "جمال ياقوت" ومقيم بقرية عزب النهضة، وبحوزته سلاح نارى ومخدرات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18615 جنايات مركز شرطة دمياط.