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ضبط 1649 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق الرئيسية بالقليوبية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:20 م
ضبط 1649 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق الرئيسية بالقليوبية مرور - ارشيفية
كتب - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1649مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1649مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو382مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل33000 جنيه وسحب30 دراجة نارية وحجز 35 دراجة .
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب45رخصة وتحصيل6050جنيه غرامة .
 
 
 

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