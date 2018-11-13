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ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:26 ص
ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة رفع سيارات مهمله - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  12 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 


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