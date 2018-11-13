ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وأعلاف حيوانية ومخللات فى حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك ومخللات منتهية الصلاحية، وسلع غذائية فاسدة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "سعيد ع ال ع ال" 67 سنة صاحب مطحن ملح بقرية عياش مركز المحلة، وبحوزته 5 طن و375 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك، فى المحضر 63593 جنح مركز المحلة، وضبط "محمود م ع ال" 37 سنة صاحب محل بقاله بشارع البورصه أول طنطا، مقيم بمنطقه نايف عماد ثان طنطا وبحوزته 400 كجم مخللات منتهيه الصلاحيه فى المحضر 30252 جنح قسم أول طنطا.

وضبط "مصطفى س م م" 42 سنة صاحب معمل مخللات ببندر كفر الزيات وبحوزته 160 كجم مخللات غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 38242 جنح مركز كفرالزيات، وضبط "محمود ح م ر" 45 سنة صاحب بقاله بشارع أبو بكر الصديق أول طنطا، مقيم بمنطقة ترعه الشيتى وبحوزته 153عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه فى المحضر 1809 جنح أمن دولة طوارئ اول طنطا، وضبط "محمد ف ع ال" 41 سنة صاحب محل بقاله بقريه محله أبو على مركز المحله وبحوزته 120 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحيه فى المحضر 63527 جنح مركز المحله.

وأسفرت الحملة عن ضبط "على ن ع م" 28سنة صاحب مطعم ببندر كفرالزيات، وبحوزته 100 كجم زيوت غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 38241 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "منال ط م م" 41 سنة صاحبه مدشه أعلاف بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات وبحوزتها 2 طن أعلاف حيوانيه غير صالحه للاستخدام فى المحضر 38211 جنح مركز كفرالزيات، وضبط "خالد ع ال م ى" 43 سنة صاحب محل منظفات بقرية السملاويه مركز زفتى وبحوزته 700 كجم منظفات صناعيه غير مطابقه للمواصفات فى المحضر 19187 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط "محمد أ ع ح" 27سنة صاحب مخبز سياحى بشارع الترعه ثان المحلة، وبحوزته 150 كجم دقيق بلدى مدعم، فى المحضر 16690 جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.