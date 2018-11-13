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ضبط مسئول بشركة عمالة جمع 70 ألف جنيه من شابين بالسيدة زينب بزعم توظيفهما

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:58 م
ضبط مسئول بشركة عمالة جمع 70 ألف جنيه من شابين بالسيدة زينب بزعم توظيفهما حبس - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد - دينا الحسينى
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، من القبض على مسئول بشركة إلحاق عمالة مصرية للخارج بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بتهمة النصب والاحتيال على الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

 

وتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من "ج.ع" وآخر يفيد تعرضهما، للنصب والاحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والإستيلاء منهما على مبالغ مالية، بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة ، وأن وراء ارتكابها "ح.ا" 49 سنة  المدير المسئول بإحدى شركات العمالة المصرية بالخارج الكائنة بدائرة "قسم شرطة السيدة زينب" بالقاهرة، حيث قام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من استقطاب الشاكيين وزعم لهما قدرته على تسفيرهما للعمل بالخارج ، وتمكن من الإستيلاء من الأول على مبلغ "45 ألف جنيه"، ومن الثانى على مبلغ "25 ألف جنيه"، بزعم توفير فرص عمـــل لهما بالخارج ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ.

 

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليها ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.


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