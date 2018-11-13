ضبط سائق بحوزته 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول والترمادول خلال كمين بقنا

قنا - وائل محمد

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل سيارة، قبل تهريبها وبيعها في محافظات الصعيد المختلفة، وتم ضبطها بطريق “مصر-أسوان” الزراعى بالقرب من قرية الأشراف التابعة لدائرة مركز قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بضبط مسعود.ا.م. ا، سائق، ومقيم بمركز فرشوط شمالي المحافظة، أثناء قيادته سيارة تحمل لوحات «36451 نقل قنا»، وبداخلها 30 ألف قرص من عقارات الترامادول والتامول المخدر، وذلك بالقرب من قرية الأشراف الغربية.



وأفادت التحريات الأولية أن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية، بقيام السائق بتهريب الأقراص المخدرة لمحافظات جنوب الصعيد، وتم ضبط الحبوب داخل سقف سري بصندوق السيارة.



وبعد تقنين الإجراءات وضبط المتهم، اعترف بحيازته للمخدرات للإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات مع المتهم.





