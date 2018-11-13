ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و62 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.
أسفرت الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح نارى منها بندقية خرطوش و"4 طبنجات"و 3 فرد خرطوش و2 طلقة خرطوش و 2 طلقة 9 مم وضبط 770 جرام حشيش 308 جرامات هيروين وضبط 1069 قرصا مخدرا و 21 قطعة سلاح أبيض، وضبط 43 عنصرا إجراميا.
كما تمكنت من ضبط 62 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 185 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، وتحرير 272 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 84 فرش عشوائى لبيع الخضر، وإزالة 20 غرزة ومقهى بدون ترخيص و121 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام، وضبط 6 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين، وتحرير 70 مخالفة فورية وتلقى 9 بلاغات حريق متنوع و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة، وتحرير 29 مخالفة تنفيذ اشتراطات امن الحريق وبلاغ انقاذ بري انهيار جزء من بلكونة .
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .
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