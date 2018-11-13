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صور.. وزير المالية يعلن تحويل مبلغ "ضخم" لصندوق دعم الصادرات.. والصرف الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:06 م
صور.. وزير المالية يعلن تحويل مبلغ "ضخم" لصندوق دعم الصادرات.. والصرف الأسبوع المقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت منى ضياء - تصوير: عمرو مصطفى
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم اليوم الثلاثاء تحويل مبلغ ضخم لصندوق دعم الصادرات، على أن يتم عودة صرف المساندة التصديرية خلال أسبوع، رافضا الإفصاح عن حجم الدفعة التى تم تحويلها للصندوق.
 
وأكد معيط خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء الثلاثاء، ردا على شكاوى المصنعين من توقف صرف المساندة التصديرية من حوالى ثلاث سنوات، ان السنة المالية الحالية ستشهد تحريك المياه الراكدة، مشيرا إلى الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على عمل نظام جديد لان النظام الحالى أثبت عدم فعاليته.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن عرض مشروع قانون الجمارك الجديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد تلقى كافة المقترحات من جمعيات رجال الأعمال والصناعة.
 
وقال إنه اجتمع برؤساء الإدارات المركزية للجمارك لإبلاغهم رسالة أننا عازمون على تغيير كامل وهذا الوضع يجب أن يتغير تماما خلال عامين، وقطعنا شوطا جيدا. وأشار إلى الاتفاق مع شركة عالمية لإعادة هندسة الإجراءات الجمركية وسنعيد هيكلة مصلحة الجمارك، كما سيتم ضخ استثمارات كافية لانتشار أجهزة الفحص بالأشعة.
 
وأعلن الوزير عن طلبه من رئيس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ منظومة الشباك الواحد فى الجمارك، وتم البدء بميناء القاهرة الجوى على أن ينتهى فى يناير أو فبراير المقبل. وأشار إلى أنه بنهاية يونيو 2020 سيتم الانتهاء من خطة هيكلة وإصلاح الجمارك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
 
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مؤتمر وزير المالية (5)

مؤتمر وزير المالية (6)
 
مؤتمر وزير المالية (7)
مؤتمر وزير المالية (7)

مؤتمر وزير المالية (8)
مؤتمر وزير المالية (8)

مؤتمر وزير المالية (9)
مؤتمر وزير المالية (9)

مؤتمر وزير المالية (10)
مؤتمر وزير المالية (10)

مؤتمر وزير المالية (11)
مؤتمر وزير المالية (11)

مؤتمر وزير المالية (12)
مؤتمر وزير المالية (12)

مؤتمر وزير المالية (13)
مؤتمر وزير المالية (13)

مؤتمر وزير المالية (14)
مؤتمر وزير المالية (14)

مؤتمر وزير المالية (15)
مؤتمر وزير المالية (15)

 


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