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صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:09 م
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت منى ضياء - تصوير: عمرو مصطفى
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 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج الإصلاح الاقتصادى ستظهر فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020، مؤكدا أن مستقبل مصر فى الاتجاه للتنمية البشرية، وقال: "متفائل أن مصر هتعدى رغم الصعوبات نتائج الموازنة مبشرة".

واستعرض معيط خلال ندوة الجمعية المصرية لرجال الأعمال مساء اليوم الثلاثاء، الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الموازنة محملة بأعباء فوائد وأقساط الديون، حيث تبلغ قيمة ما تتحمله موازنة السنة الحالية من فوائد وأقساط 817 مليار جنيه، فى حين تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات 989 مليار جنيه، قائلا: "لو جبت منها 900 مليار جنيه تبقى بطل".

وأضاف أننا اعتمدنا لسنوات طويلة على الاستدانة لتغطية الانفاق الجارى أى صرف الرواتب والدعم وغيره، والمصروفات تتزايد بأعلى من الإيرادات وعلى مدار 15 عاما نحقق عجز أولى "بنضطر نستلف عشان ناكل"، والآن ندفع ثمن هذه الاستدانة.

وأكد معيط أن الأزمة التى مرت بها الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدت لخروج حوالى 5 تريليون دولار من هذه الأسواق ومنها مصر لتعود إلى أمريكا وأوروبا، ولكن الاقتصاد المصرى تخطى الاختبار الصعب على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدى لزيادة تكلفة الاستدانة، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية شكلت ضغوطا كبيرة على الموازنة، حيث إن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يحمل الموازنة 3.5-4 مليار جنيه إضافية إلى العجز، ولكن الإصلاحات الهيكلية التى قام بها الاقتصادات لعدم تراجع الاحتياطى النقدية أو زيادة سعر الفائدة.

ونتيجة ضغوط اقساط وفوائد الدين على الموازنة العامة، لا يوجد مساحة كافية للإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، خاصة فى ظل الزيادة السكانية الهائلة، حيث ارتفع عدد سكان مصر خلال 4 سنوات ما يعادل نصف قارة أستراليا، كما أن الأوضاع الأمنية المتوترة فى العراق وليبيا وسوريا تجعل الانفاق على الأمن القومى أولوية.

وقال الوزير: "كان لازم نقوم بآلام"، وتابع: "الناس بتسأل عمال تعمل طرق وكبارى ومدن جديدة والناس بتشتكى من الأسعار.. أيوة عشان اجيب استثمار وتوفر فرص عمل مش هينفع ييجى مستثمر أقوله استنى 3 سنين لما اعملك كهرباء وطرق".

واضاف: "اللى يقولى فين المطلب الدستورى بالإنفاق على التعليم والصحة.. أقوله دى موارد الدولة قولى اعملها ازاى.. لا سحر ولا شعوذة.. اجيبها منين؟ طول السنين اللى فاتت ماشيين بالسلف".

مؤتمر وزير المالية (1)
 
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مؤتمر وزير المالية (3)
 
مؤتمر وزير المالية (4)
 
مؤتمر وزير المالية (5)
 
مؤتمر وزير المالية (6)
مؤتمر وزير المالية (6)

 

مؤتمر وزير المالية (7)
 
مؤتمر وزير المالية (8)
مؤتمر وزير المالية (8)

 

مؤتمر وزير المالية (9)
مؤتمر وزير المالية (9)

 

مؤتمر وزير المالية (10)
مؤتمر وزير المالية (10)

 

مؤتمر وزير المالية (11)
 
مؤتمر وزير المالية (12)
مؤتمر وزير المالية (12)

 

مؤتمر وزير المالية (13)
مؤتمر وزير المالية (13)

 

مؤتمر وزير المالية (14)
مؤتمر وزير المالية (14)

 

مؤتمر وزير المالية (15)
مؤتمر وزير المالية (15)

 


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