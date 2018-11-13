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صور.. وزير المالية: تعديلات كبيرة على الضرائب العقارية لتخفيف أعباء الصناعة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:54 م
صور.. وزير المالية: تعديلات كبيرة على الضرائب العقارية لتخفيف أعباء الصناعة الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت منى ضياء - تصوير: عمرو مصطفى
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جار ى العمل على تعديلات كبيرة بقانون الضرائب العقارية، حيث اشتكت المصانع من مشكلة احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، مؤكدًا الحاجة إلى تخفيف الأعباء.

 

وأضاف وزير المالية، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء الثلاثاء، أن الشهر المقبل ستتقدم وزار المالية بتعديلات على قانون الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه بعد الثورة "باظت" العديد من عقود مشروعات الشراكة، ولكن هناك خطة كاملة لمشروعات شراكة مع القطاع الخاص تم عرضها على مجلس الوزراء.

 

من جانبه قال فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص هو الشريك الأساسى للحكومة فى تحقيق رؤية 2030 وتوفير تدفق رؤوس الأموال لعمل مشروعات، لافتًا إلى وجود 1400 مشروع لبنانى فى مصر بإجمالى استثمارات 4 مليار جنيه، حيث تحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية المستثمرة فى مصر.

 

وأعلن فتح الله عن انعقاد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى ببيروت فى 23 نوفمبر المقبل.

 

وأضاف فؤاد خضرم نائب رئيس الجمعية، أن مصر عبرت المرحلة الصعبة فى ظل قيادتها الحكيمة وحكومتها وسواعد شبابها، مؤكدًا حجم الصادرات المصرية البالغ 20 مليار دولار فقط يمكن مضاعفته خاصة للسوق الأفريقى والعربى.

 

وطالب خضرم بإجراءات محفزة للقطاع الخاص الممثل فى تحسين الإجراءات الجمركية، وزيادة عدد معامل الفحص، وتخفيض نسبة الضرائب على الدخل الأنشطة الصناعية خاصة كثيفة التشغيل ومكافحة التهريب وتفعيل القائمة البيضاء للشركات الملتزمة، لزيادة تنافسية الشركات المصرية.

مؤتمر وزير المالية (1)
مؤتمر وزير المالية (1)

 

مؤتمر وزير المالية (2)
مؤتمر وزير المالية (2)

 

مؤتمر وزير المالية (3)
مؤتمر وزير المالية (3)

 

مؤتمر وزير المالية (4)
مؤتمر وزير المالية (4)

 

مؤتمر وزير المالية (5)
مؤتمر وزير المالية (5)

 

مؤتمر وزير المالية (6)
مؤتمر وزير المالية (6)

 

مؤتمر وزير المالية (7)
مؤتمر وزير المالية (7)

 

مؤتمر وزير المالية (8)
مؤتمر وزير المالية (8)

 

مؤتمر وزير المالية (9)
مؤتمر وزير المالية (9)

 

مؤتمر وزير المالية (10)
مؤتمر وزير المالية (10)

 

مؤتمر وزير المالية (11)
مؤتمر وزير المالية (11)

 

مؤتمر وزير المالية (12)
مؤتمر وزير المالية (12)

 

مؤتمر وزير المالية (13)
مؤتمر وزير المالية (13)

 

مؤتمر وزير المالية (14)
مؤتمر وزير المالية (14)

 

مؤتمر وزير المالية (15)
مؤتمر وزير المالية (15)

 


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