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صور.. نقيب المحامين: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية معنى بإعادة تعمير الوطن العربى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 م
صور.. نقيب المحامين: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية معنى بإعادة تعمير الوطن العربى سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحى - تصوير أشرف فوزى
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قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية معنى بقضايا كبرى، مثل إعادة تعمير الوطن العربى، متابعا هذا ليس كلام انشاء ولا خطب ، ولكن كلفنا من المجلس بالتواصلةمع منظومة صينية شريكة الاتحاد فى كافة المتازعات الصينية بالوطن العربى، وفى ذات الوقت ننفذ أجندة مجلس الوحدة فى دعم وتطوير الوكن العربى فى العراق وسوريا واليمن باستدعاء كل القوى الكبرى الصيتية لكى تساهم فى إعادة الإعمار والبناء.

وأضاف عاشور، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الاتحاد العربى للتحكيم للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية ومقرها القاهرة، وينعقد المؤتمر بمقرالاتحاد العربى للتحكيم، ووقعنا برتوكول تعاون صينى عربى مع الاتحاد بشأن التحكيم، وسنتطرق لأجندة الاعمار العربى، موضحا ان هناك خطوات غير مسبوقة وقفزات لم تكن موجودة حققناها.

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (2)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (3)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (4)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (5)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (6)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (7)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (8)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (9)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (10)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (11)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (12)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (13)
 

 

 

 

 

 


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