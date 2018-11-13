صور.. مساعد وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر السنوى لجراحة الأطفال بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن - ندى سليم

افتتح الدكتور محمد الشناوى مساعد وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية، المؤتمر السنوى الثالث والثلاثين لجراحة الأطفال بمدينة أسوان، والذى نظمته جمعية جراحة الأطفال المصرية.

حضر المؤتمر، اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان فعاليات المؤتمر السنوى الثالث والثلاثون لجراحة الأطفال والذى نظمته جمعية جراحة الأطفال المصرية والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان، بجانب الدكتور أحمد مدحت رئيس الجمعية، والدكتور محمد سليمان أمين الجمعية، علاوة على نحو 180 من الجراحين والمتدربين المصريين والأجانب والعرب والأفارقة.

قال الدكتور محمد سليمان، أمين جمعية جراحة الأطفال المصرية، إنه سيتم خلال ورشة العمل التى ستقام على مدار 3 أيام مناقشة منظومة تطوير البحث العلمى فى مجال طب جراحة الأطفال والذى توليه جمعية جراحة الأطفال المصرية إهتماماً متواصلاً ومستمراً على مدار 36 عاماً منذ إنشاء الجمعية فى عام 1982 للتعرف على الجديد فى هذا المجال بما يساهم بدوره فى تقديم خدمة طيبة وعلاجية متكاملة للأطفال فى مراحل سنية مختلفة.

وأكد أمين الجمعية، أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة سانحة لنقل وتبادل الخبرات وتعريف المشاركين من الدول المختلفة عن ما توصل إليه أطباء مصر فى مجال طب جراحة الأطفال، وخاصة أن الجمعية رغم أنها قديمة إلا أنها تضم جيل كبير من شباب الأطباء.



























