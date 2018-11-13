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صور.. مؤتمر صحفى لنقيب المحامين للإعلان عن تفاصيل المحكمة الاقتصادية العربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:51 م
صور.. مؤتمر صحفى لنقيب المحامين للإعلان عن تفاصيل المحكمة الاقتصادية العربية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحى - تصوير أشرف فوزى
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انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفى الذى ينظمه سامح  عاشور، نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل تأسيس المحكمة الاقتصادية العربية ومقرها القاهرة، وينعقد المؤتمر بمقرالاتحاد العربى للتحكيم.

يشار إلى أن الاتحاد عقد مؤتمره التأسيسى 24 يونيو الماضى، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور فتحى سرور استاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.

وأكد "عاشور"، فى بيان سابق له، أن الاتحاد يهدف لخلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.

وأوضح "عاشور" أن الاتحاد يضم محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (1)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (2)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (3)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (4)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (5)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (6)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (7)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (8)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (9)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (10)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (11)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (12)
 

 

مؤتمر صحفى لنقيب المحامين (13)
 

 


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