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صور.. شرطة التموين تضبط مصنع كابلات كهربائية يستخدم مواد مجهولة المصدر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:59 ص
صور.. شرطة التموين تضبط مصنع كابلات كهربائية يستخدم مواد مجهولة المصدر مصنع كابلات كهربائية يستخدم مواد مجهولة المصدر
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، القبض على "عبد الرحيم ع ع" 45 سنة، مسئول عن مصنع كابلات كهربائية، فى المنطقة الصناعية اللإيرانية بالبساتين، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الكابلات الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة.
 
ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 650  متر كابل كهربائي "مختلف الاحجام "، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
أدوات كهربائية مجهولة المصدر
أدوات كهربائية مجهولة المصدر

ضبط مصنع أدوات كهربائية
ضبط مصنع أدوات كهربائية

مصنع أدوات كهربائية مجهولة
مصنع أدوات كهربائية مجهولة

مصنع ادوات كهربائية
مصنع أدوات كهربائية

مضبوطات مصنع أدوات كهربائية
مضبوطات مصنع أدوات كهربائية

 


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