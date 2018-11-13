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صور.. رئيس وزراء فرنسا يشارك فى إحياء الذكرى الثالثة لهجمات باريس

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:45 ص
صور.. رئيس وزراء فرنسا يشارك فى إحياء الذكرى الثالثة لهجمات باريس
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قامت الحكومة الفرنسية بإحياء الذكرى الثالثة للحادث الإرهابى الذى ضرب العاصمة باريس قبل ثلاثة أعوام، حيث شارك رئيس الوزراء الفرنسى إدواردو فيليب وعمدة باريس آن هاديلجو.

أحد الجنود الفرنسى المشاركين فى تأمين الحدث
أحد الجنود الفرنسى المشاركين فى تأمين الحدث

 

وقام المسئولون الفرنسيون بوضع باقات الزهور على النصب التذكارى لشهداء المذبحة الإرهابية التى ضربت العاصمة، والتى شملت إطلاق نار وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن فى 13 نوفمبر 2015.

المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية يشارك فى إحياء ذكرى المذبحة الإرهابية
المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية يشارك فى إحياء ذكرى المذبحة الإرهابية
انتشار أمنى مكثف فى المنطقة
انتشار أمنى مكثف فى المنطقة
باقات من الزهور أمام النصب التذكارى لضحايا هجمات باريس
باقات من الزهور أمام النصب التذكارى لضحايا هجمات باريس
حزمة من الزهور معلقة على النصب التذكارى
حزمة من الزهور معلقة على النصب التذكارى
رئيس الوزراء الفرنسى أثناء مشاركته فى إحياء ذكرى هجمات باريس
رئيس الوزراء الفرنسى أثناء مشاركته فى إحياء ذكرى هجمات باريس
رئيس الوزراء الفرنسى فى حديث مع عدد من أقارب الضحايا
رئيس الوزراء الفرنسى فى حديث مع عدد من أقارب الضحايا
رئيس الوزراء الفرنسى مع عمدة باريس
رئيس الوزراء الفرنسى مع عمدة باريس
رئيس الوزراء الفرنسى وعدد من المسئولين أمام النصب التذكارى
رئيس الوزراء الفرنسى وعدد من المسئولين أمام النصب التذكارى
رئيس الوزراء الفرنسى وعمدة باريس فى طريقهما للنصب التذكارى
رئيس الوزراء الفرنسى وعمدة باريس فى طريقهما للنصب التذكارى
رئيس الوزراء الفرنسى وعمدة باريس يشاركان فى إحياء ذكرى الهجمات الإرهابية
رئيس الوزراء الفرنسى وعمدة باريس يشاركان فى إحياء ذكرى الهجمات الإرهابية
رئيس الوزراء الفرنسى وعمدة باريس
رئيس الوزراء الفرنسى وعمدة باريس
رئيس الوزراء الفرنسى يصافح الحضور
رئيس الوزراء الفرنسى يصافح الحضور
رئيس الوزراء الفرنسى يصافح عدد من أقارب الضحايا
رئيس الوزراء الفرنسى يصافح عدد من أقارب الضحايا
رئيس الوزراء الفرنسى
رئيس الوزراء الفرنسى
رئيس وزراء فرنسا يشارك فى إحياء ذكرى الهجمات الإرهابية بباريس
رئيس وزراء فرنسا يشارك فى إحياء ذكرى الهجمات الإرهابية بباريس
سيدة من أقارب الضحايا تضع حزمة من الزهور على النصب التذكارى
سيدة من أقارب الضحايا تضع حزمة من الزهور على النصب التذكارى
فيليب إدواردو مع آن هلجادو
إدواردو فيليب مع آن هلجادو
فيليب برفقة عمدة باريس
فيليب برفقة عمدة باريس
لحظة صمت أمام النصب التذكارى
لحظة صمت أمام النصب التذكارى
لحظة صمت
لحظة صمت

 


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