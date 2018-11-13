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صور.. رئيس وزراء إيطاليا ينشر صور القمة المصغرة حول ليبيا بمشاركة السيسى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:53 م
صور.. رئيس وزراء إيطاليا ينشر صور القمة المصغرة حول ليبيا بمشاركة السيسى القمة المصغرة حول ليبيا بمشاركة الرئيس السيسى
كتب : أحمد جمعة
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نشر رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الثلاثاء، صورة تجمع قادة الدول المعنيين بالملف الليبى، وذلك خلال المشاركة فى القمة المصغرة حول ليبيا التى احضتنها مدينة باليرمو الإيطالية.

رئيس وزراء ايطاليا 11

ويظهر فى الصور التى نشرها رئيس الوزراء الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، ورئيس وزراء الجزائر أحمد أويحى، ورئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيدف، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج.

باليرمو

كانت تقارير إعلامية إيطالية قد كشفت عن لقاء استمر لمدة نصف ساعة، على هامش مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا، فى مقر انعقاده (فيلّا إيجيا)، جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السرّاج، والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.

حفتر

وأكدت وكالة آكى الإيطالية، على أن الاجتماع حضره الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى، رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان.

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وكان المشير خليفة حفتر قد وصل إلى مدينة باليرمو، الثلاثاء، حيث تستأنف اليوم أعمال اليوم الثانى للمؤتمر الدولى لأجل ليبيا.


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