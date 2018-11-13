صور.. "بنات عين شمس" تستبعد 39 طالبة من الانتخابات بسبب النشاط

كتب وائل ربيعى

استبعدت كلية البنات بجامعة عين شمس 39 طالبة من المتنافسات على الانتخابات الطلابية، حيث تم إعلان الكشوف النهائية بالكلية البالغ عدد الطالبات بها 93 طالبة واستبعاد 39 أخريات.

وأكدت الطالبات المستبعدات أن إدارة رعاية الشباب بالكلية أبلغتهن بأنه تم استبعادهن بسبب عدم وجود نشاط لهن فى نطاق الأنشطة الطلابية بالكلية، مؤكدات أن كثير منهن كان له مساهمة كبيرة فى النشاط الطلابى، وكذلك هناك طالبات كثر تم استبعادهن من الفرقة الأولى التى لا تشترط اللائحة وجود نشاط لهن.



البنات (1)



البنات (2)



البنات (3)



البنات (4)



البنات (5)



البنات (6)



البنات (7)



البنات (8)



البنات (9)



البنات (10)



البنات (11)



البنات (12)



البنات (13)



البنات (14)



البنات (15)



البنات (16)



البنات (17)



البنات (18)



البنات (19)



البنات (20)



البنات (21)



البنات (22)



البنات (23)



البنات (24)



البنات (25)



البنات (26)



البنات (27)



البنات (28)



البنات (29)



البنات (30)



البنات (31)



البنات (32)



البنات (33)



البنات (34)



البنات (35)



البنات (36)



البنات (37)



البنات (38)



البنات (39)



البنات (40)



البنات (41)



البنات (42)



البنات (43)



البنات (44)



البنات (45)



البنات (46)



البنات (47)



البنات (48)



البنات (49)



البنات (50)



البنات (51)



البنات (52)



البنات (53)