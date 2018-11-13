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صور.. بشار الأسد يستقبل مخطوفى " السويداء" المحرَّرين من قبضة داعش

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:12 م
صور.. بشار الأسد يستقبل مخطوفى " السويداء" المحرَّرين من قبضة داعش الأسد فى استقبال المحررين
كتب محمد تهامى زكى
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استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، مخطوفى محافظة السويداء ، الذين حرَّرهم الجيش السورى قبل أيام فى عملية بشمال تدمر، بالاشتباك المباشر مع تنظيم داعش الإرهابى.

 

ونشر الحساب الرسمى للرئاسة السورية، صورا من اللقاء الذى تم اليوم، الثلاثاء، بين الرئيس الأسد والأفراد المختطفين بعد تحريرهم ، وبحسب ما ذكرت  وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تحرير 19 شخصا بينهم أطفال من قبضة تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة حميمة، التابعة لمحافظة السويداء.

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وقالت الوكالة: فى عملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش السورى فى منطقة حميمة شمال شرق تدمر  ، بالاشتباك البماشر مع مجموعة من تنظيم داعش الإرهابى، وبعد معارك طالحنة استطاع الأبطال تحرير جميع المختطفين الـ 19 وقتل الإرهابيين.

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وخطف تنظيم داعش 36 امرأة وطفلا على الأقل من محافظة السويداء جنوبى سوريا، بعد أن شن هجمات مسلحة سقط خلالها أكثر من 25 قتيلا منذ أسابيع.

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