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صور.. انطلاق فعاليات مبادرة "بنى سويف جميلة بشبابها"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:29 م
صور.. انطلاق فعاليات مبادرة "بنى سويف جميلة بشبابها" فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف انطلاق أولى فعاليات مبادرة "بنى سويف جميلة بشبابها" بمركز ومدن المحافظة، والتى تهدف لتجميل واستعادة الشكل الحضارى للمدن والمراكز، وتشهد مشاركة واسعة فى تنفيذها من الشباب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وكل المتطوعين فى العمل المجتمعى.

 وأِشار اللواء تامر أبو النجا السكريتر العام المساعد فى بيان للمحافظة مساء اليوم أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر أطلق هذه المبادرة ضمن إجراءات عديدة تنفذها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى، وتحقيق تغير ملموس للأفضل فى قطاع النظافة ورفع الإشغالات والتجميل، من خلال تفعيل دور الشباب فى خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى فى تنفيذ الخطة التنموية.

 وأوضح السكرتير العام المساعد "والذى كلفه المحافظ للإشراف على تنفيذ المبادرة"، أن أعمال المبادرة تشمل تكثيف أعمال التشجير والنظافة والتجميل بالميادين الرئيسية ومداخل القرى وإضفاء الشكل الحضارى على الأماكن الخدمية مثل مراكز الشباب والمدارس والوحدات الخدمية الأخرى وغيرها من الأعمال فى هذا المجال.

وتتضمن المبادرة أيضا برامج توعوية وتثقيفية تستهدف رفع وعى الشباب والمجتمع بأهمية المشاركة فى حل المشكلات وتوفير متطلبات تحسين الوضع الخدمى والمجتمعى فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى توضيح حجم الجهود والمشروعات التى تنفذها الدولة من مشروعات قومية وخدمية للنهوض بالوطن فى كافة القطاعات.

ويتم تنفيذ فعاليات رياضية ومسابقات متنوعة لتوفير أجواء مناسبة للترفيه الهادف وإيصال الرسائل الواضحة لفئة الشباب، الذين يمثلون قوة الحاضر والأمل فى مستقبل أفضل للوطن.

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (1)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (1)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (2)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (2)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (3)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (3)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (10)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (10)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (11)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (11)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (13)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (13)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (14)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (14)

 

فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (5)
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (5)

 

 
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (6)
 
 
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (7)
 
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (8)
 
 
 
فعاليات مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها (9)

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