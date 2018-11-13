صور .. الغيوم تملأ سماء الإسكندرية والأحياء تستعد للنوة القادمة

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم أجواء شتوية، حيث تكاثفت السحب فى سماء الإسكندرية مع توقعات بسقوط أمطار.

ومن جهة أخرى كثفت أحياء الإسكندرية استعدادتها للنوة القادمة، حيث شهد المنتزة أول وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول متابعة لأعمال تطهير الشنايش وقامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال تطهير صرف بشارع المستجد بعد انتهاء تطهير شنايش المنطقة ورفع الأتربة.

وبناء على تعليمات رئيس حى ثان المنتزه قام الحى بمتابعة أعمال تركيب شنايش أمطار جديدة بنطاق الحى.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال النوة القادمة.

وتابع اللواء عادل سلامة رئيس حي ثان المنتزه، أعمال تركيب عدد 5 شنايش أمطار جديدة وتركيب مطبق صرف صحي جديد بطريق الطابية خط رشيد، وذلك لمنع تراكم مياه الأمطار خلال موسم الأمطار.











