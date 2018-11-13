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صور.. الطوارئ الأمريكية تبحث عن 200 شخص مفقود بحرائق الغابات فى كاليفورنيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:08 ص
صور.. الطوارئ الأمريكية تبحث عن 200 شخص مفقود بحرائق الغابات فى كاليفورنيا فرق الإطفاء الأمريكية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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بحثت فرق الطوارئ أمس الاثنين، عن أكثر من 200 شخص تم تسجيلهم فى عداد المفقودين فى أكثر حرائق الغابات البرية دموية فى كاليفورنيا على الاطلاق فيما أعرب مسؤولون عن قلقهم من ارتفاع عدد القتلى مع ارتفاع انبعاث الرياح الشديدة النيران.

إطفاء الحرائق
إطفاء الحرائق

وصنفت كامب فاير الأكثر دموية فى كاليفورنيا من حيث الخسائر فى الممتلكات، حيث أحرقت أكثر من 6700 منزل ومبانى أخرى فى تلال سييرا فى مقاطعة بوتى ، على بعد حوالى 175 ميلاً (280 كم) شمال سان فرانسيسكو.

وظل أكثر من 15 ألف مبنى آخر مدرجًا فى قائمة تهديدات أمس الاثنين فى منطقة شديدة الكثافة مع انخفاض الدخان فى بعض الأماكن إلى أقل من نصف ميل.

الإطفاء الأمريكية
الإطفاء الأمريكية

كان معظم الدمار والخسائر فى الأرواح فى مدينة الفردوس وحولها ، حيث خفضت ألسنة اللهب معظم المبانى إلى الرماد والأنقاض المتفحمة ليلة الخميس ، بعد ساعات فقط من اندلاع الحريق.

وتم تأكيد ما لا يقل عن 29 حالة وفاة حتى الآن، وهو عدد يُصنَّف على أنه الأحدث من أى وقت مضى فى حريق هائل وحيد فى شمال كاليفورنيا - وهو ما يفوق الخسائر فى الأرواح التى بلغ عددها 25 قتيلاً فى عاصفة أوكلاند هيلز عام 1991 - ويربط الرقم القياسى على مستوى الولاية فى عام 1933 من قبل حريق غريفيث بارك فى لوس أنجليس.

وأفادت السلطات أن شخصين آخرين قضوا نحبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع فى حريق منفصل ، أطلق عليه النار فى وولسى.

أهالى كاليفورنيا
أهالى كاليفورنيا

 

جانب من إطفاء الحرائق
جانب من إطفاء الحرائق

 

جانب من الإطفاء الأمريكية
جانب من الإطفاء الأمريكية

 

جانب من حرائق كاليفورنيا
جانب من حرائق كاليفورنيا

 

جانب من عمليات الإطفاء
جانب من عمليات الإطفاء

 

جانب من فرق الإطفاء
جانب من فرق الإطفاء

 

عمليات الإطفاء
عمليات الإطفاء

 

فرق الإطفاء الأمريكية
فرق الإطفاء الأمريكية

 

 


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