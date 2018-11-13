صور.. السكرتير المساعد بالإسكندرية بتفقد أعمال كسح وشفط تجمعات المياه

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بالقيام بجولة تفقدية مساء اليوم بنطاق حي العامرية أول لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بنطاق الحي، والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار خلال النوة الحالية، وذلك بحضور المهندس حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول.

وتفقد السكرتير العام المساعد جميع المناطق الحيوية بالحي وتم التأكد من كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار وعدم وجود أي مشاكل؛ حيث قام بالمرور علي مناطق؛ الكيلو ٢٣.٥ منطقة الجراري، ومدخل عبد القادر، وكذا تفقد كوبري الثروة السمكية، ومنطقة مسجد الفرقان. وتم متابعة كسح وشفط الأمطار وأماكن تمركز فرق الطواريء لشركة الصرف الصحي بهم.

علي الصعيد ذاته؛ أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أنه منذ أمس تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى علي مستوي أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية. وتم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.