صور.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل شن غارات على قطاع غزة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلى شن غاراتها فى مناطق مختلفة من قطاع غزة شمالا وجنوبا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن أصوات انفجارات عنيفة تسمع فى مناطق متفرقة من القطاع ناتجة عن تواصل القصف الإسرائيلى الذى بدا باستهداف مبانى مدنية وسط أحياء سكنية.



جانب من قصف غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على مبنى للأمن الفلسطينى فى مدينة غزة والمعروف بمبنى "فندق الأمل"ودمرته بالكامل.

وسبق هذا القصف قصف عمارة الرحمة السكنية فى منطقة حى النصر وسط مدينة غزة وسوتها أيضا فى الأرض، ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء هذه الاستهدافات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة فى مدارس القطاع نظرا للأحداث الأمنية والتصعيد الإسرائيلى كما علقت الجامعات الفلسطنية الدوام غدا، كما أعلنت سلطة النقد عن تعليق عمل البنوك بسبب الأوضاع فى قطاع غزة.

وكان التصعيد الاسرائليلى اليوم أسفر عن استشهاد 3 مواطنين.



جانب من الصواريخ



جانب من القصف



جانب من صواريخ القاذفات



جانب من قطاع غزة