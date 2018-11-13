صور.. الأمطار الرعدية تواصل سقوطها على مطروح والساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح، خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد والبرق، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض خفيف فى درجات الحرارة.

وتشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، ولم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، بالتزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق أخرى بالمحافظة، كما تتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق البعيدة عن الشريط الساحلى، مع عدم سقوط الأمطار على واحة سيوة، الواقعة جنوب غربى مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

وكانت فترة الصباح، قد شهدت سقوطاً للأمطار المتوسطة بشكل متقطع، على أنحاء متفرقة بمحافظة مطروح، وسط فرحة المواطنين، وخاصة أهالى الصحراء، الذين يعتمدون على مياه الأمطار بشكل رئيسى، من خلال تخزينها فى الآبار والخزانات لاستخدامها طوال العام.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.























