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صور.. إغلاق محل كشرى بالزقازيق بعد إصابة 17 طالبة بإعياء عقب تناول وجبة منه

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:37 م
صور.. إغلاق محل كشرى بالزقازيق بعد إصابة 17 طالبة بإعياء عقب تناول وجبة منه إغلاق محل كشرى بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى
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وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفريق المرافق من مراقبة الأغذية وصحة البيئة بالتوجه لمطعم كشرى، بعد إصابة طالبات مدرسة الصنايع بنزلات معوية، عقب تناول وجبة منه، وتم سحب عينات الأغذية ومصادر المياه، وتبين أن المطبخ المعد للتجهيز غير مطابق للاشتراطات الصحية وتم تحرير محضر جنحة صحية طبقاً للقرار 96 لسنة 67 وإرسال خطاب لمجلس مدينة الزقازيق لاستصدار قرار غلق إدارى وإيقاف تشغيل للمطبخ، وتم إعدام 120 لتر تقريباً صلصة طماطم مجهزة، 20 كجم تقلية، 4 عبوات بلاستيك غير صالحه للاستخدام لتعبئة الصلصة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

كان وكيل الوزارة زار طالبات مدرسة الصنايع المحتجزين بمستشفى الزقازيق العام، وقام بمناظرة جميع الحالات من خلال الدكتور أحمد عمر استاذ السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق والأطباء رئيس قسم الباطنة والاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، وتم تلقيهم للعلاج اللازم وخروجهم جميعاً تحسن.

كما توجه للمدرسة يرافقه فريق من "مدير عام الطب الوقائى، مديرة الإدارة الصحية بالزقازيق، مسئول التطعيمات بالمديرية، مراقبى الأغذية، صحة البيئة، المكتب الفنى”، والمرور على الفصول بالمدرسة فى وجود مديرة المدرسة للوقوف على الحالة الصحية العامة للطالبات وقام بالتحدث مع الطلبة وقدم لهم بعض الإرشادات والنصائح، كما قام بالكشف على طالبة تبين أنها تعانى من التهاب باللوزتين وتم وصف العلاج اللازم لها.

إغلاق محل كشرى بالزقازيق (1)
 

 

إغلاق محل كشرى بالزقازيق (2)
 

 

إغلاق محل كشرى بالزقازيق (3)
 

 

إغلاق محل كشرى بالزقازيق (4)
 

 

إغلاق محل كشرى بالزقازيق (5)
 

 

إغلاق محل كشرى بالزقازيق (6)
 

 


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