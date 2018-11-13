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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:32 ص
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صور.. إستكمال أعمال الاستعداد للنوة القادمة ليلا بالاسكندرية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:32 ص
صور.. إستكمال أعمال الاستعداد للنوة القادمة ليلا بالاسكندرية إستكمال أعمال الاستعداد للنوة القادمة
الإسكندرية جاكلين منير
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قام حى المنتزه أول شرق الاسكندرية، بمواصلة أعمال الاستعدادات لاستقبال النوة القادمة ليلا و ذلك ووفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبتواجد وكيل وحدة الإزالة وبالتعاون مع الإدارات المعنية.
 
حيث تم العمل إنشاء  شنايش صرف مياة الأمطار جديدة بالطريق الدولي لاستيعاب مياه الأمطار، و منع وجود تجمعات للمياه التى تعوق المارة و المرور.
 
و فى نفس السياق كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بالقيام بجولة ميدانية تفقديه بنطاق أحياء غرب والعجمي استعدادا للنوة القادمة لمتابعة أعمال تطهير شنايش الأمطار والمطابق ورفع كفائتها، وكذا أعمال إنشاء شنايش جديدة في المناطق الأكثر احتياجا لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار، جاء ذلك بحضور اللواء هشام كمال رئيس حي غرب، و علاء يوسف رئيس حى العجمي.
 
وقام السكرتير المساعد بجوله ميدانية تفقديه بنطاق حي غرب لمتابعة أعمال تطهير شنايش الأمطار والمطابق ورفع كفائتها من حيث تعليه الشنايش وانشاء شنايش جديدة واظهار أي شنايش مطموره وذلك استعدادا لمواجهة النوات والامطار.
 
كذلك تفقد محطة 5 للصرف الصحى بحي العجمي لمتابعة كفائة عمل المحطة وسير العمل بها وتشغيلها بكامل قوتها. وايضا تفقد أعمال تطهير الشنايش والمطابق بنطاق شارع البيطاش الرئيسي وشهر العسل والهانوفيل وطريق اسكندرية مطروح للتأكد من استعدادتها لاستقبال اكبر قدر من ممكن من مياه الأمطار.
 
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