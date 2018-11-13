صور.. أهالى "العوامية" بسوهاج يطالبون بتطوير مركز الشباب

سوهاج – عمرو خلف

يعانى أهالى قرية العوامية بمحافظة سوهاج والبالغ عدد سكانهم 20 ألف نسمة من الإهمال داخل مركز الشباب والذى يعد على مساحة كبيرة، ولكنه خاوى على عروشه - حسب كلام الأهالى - حيث إن المركز لا يوجد به نشاط واحد سوى كرة القدم على ملعب نجيل صناعى بمقابل مادى، أما الملعب الكبير فهو غير مجهز ويحتاج إلى التطوير، كما أن مركز الشباب لا يوجد به صالة جيم ولا سايبر نت ولا توجد به أنشطة - حسب كلام شباب القرية - مما دفعهم إلى التوجه إلى مركز الشباب المجاورة لممارسة الأنشطة.

شباب قرية العوامية يعانون من عدم تطوير مركز الشباب رغم وجود ميزانية مخصصة له سنويا ولكن المركز خاوى على عروشه من الداخل، ما أثار استياءهم ودفعهم للمطالبة بتطويره وعودة الأنشطة بداخله، حيث إن عدد سكان القرية كبير ويحتاجون إلى ممارسة الرياضة.

التقى "اليوم السابع" عددا من شباب القرية داخل مركز الشباب، حيث قال فى البداية أحمد صلاح ويوسف فريد ومحمود أحمد من شباب وأهالى القرية، إن مركز شباب العوامية من أكبر المراكز فى مركز ساقلتة ولا يوجد به أى نشاط سوى كرة القدم وهو ملعب نجيل صناعى بمقابل مادى وهناك ملعب كبير قانونى غير مستغل مما دفع العديد من الشباب إلى التوجه إلى القرى المجاورة لممارسة الرياضة والأنشطة وخاصة كمال الأجسام فى مدينة سوهاج أو ساقلته لعدم وجود صالة فى مركز الشباب وأيضا لا يوجد أى العاب أخرى من طائرة أو يد أو سلة، فمركز الشباب رغم كبر مساحته لا يوجد به شىء سوى ملعب كرة القدم.

وأضاف الشباب، أن مركز الشباب له ميزانية خاصة كل عام ومن المفترض تجهيز ملعب كرة القدم الكبير وإقامة بقية الأنشطة للشباب، حيث إن عدد سكان القرية كبير مطالبين مديرية الشباب والرياضة بتطوير مركز الشباب وتجهيز الملعب الكبير وإقامة الأنشطة.

من جانبه قال كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن مركز شباب العوامية به ملعب نجيل صناعى منذ عام ويدر دخلا لمركز الشباب لتنفيذ الأنشطة، كما أن هناك خطة نشاط بالمركز معتمدة من الإدارة ومديرية الشباب والرياضة ومتابعة من وزارة الشباب والرياضة بكل دقة ويتم تنفيذها شهريا.

أما بالنسبة للملعب الكبير داخل مركز الشباب فهو موضوع فى الخطة حيث إنه ملعب قانونى كبير وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2019، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة تعمل طوال العام.



















