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صور .. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:25 م
صور .. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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كثفت أحياء الإسكندرية أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بمنع وجود تجمعات وتراكمات المياه فى الطرق والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وذلك بعد أن شهدت الاسكندرية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة مساء اليوم.

وتابع أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل شركة الصرف الصحى والأحياء لحل المشاكل التى واجهتها بعض الأماكن فى تصريف الأمطار، من حيث أعمال تطهير الشنايش ورفع وتجريف الأتربة، وإنشاء وزيادة عدد شنايش جديدة بالأماكن التى تفتقر إلى وجود شنايش بها لتستوعب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.

وأكد نائب المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحياء المحافظة والأجهزة المعنية للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار والنوة.

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