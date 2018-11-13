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صورة تاريخية.. قصة زيارة الملك فهد بن عبد العزيز لجبهة قناة السويس عام 1972

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:57 م
صورة تاريخية.. قصة زيارة الملك فهد بن عبد العزيز لجبهة قناة السويس عام 1972 الملك فهد بن عبد العزيز على جبهة قناة السويس
كتب محمد عبد العظيم
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للملك الراحل فهد بن عبد العزيز ذكريات تاريخية طويلة مع الشعب المصرى، حيث نظم العديد من الزيارات إليها وذلك قبل توليه شئون الحكم فى المملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسعودية، وفى الصورة التالية يظهر الملك الراحل فهد بن عبد العزيز مع زيارة رسمية له عام 1972، وهو يزور جبهة قناة السويس، وذلك قبل عام من حرب أكتوبر عام 1972.

 

الملك فهد خلال هذه الزيارة تفقد الجبهة المصرية، وكان وقتها النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية فى المملكة، وكان يرفقه فى هذه الزيارة الأمير الراحل محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، حيث جاءت هذه الزيارة فى إطار الدعم الكبير التى كانت تقدمه المملكة العربية السعودية لمصر خلال التجهيز للحرب.

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الملك فهد بن عبد العزيز يزور جبهة قناة السويس عام 1972 

 

يذكر أن الملك فهد قد زار مصر وهو وليا للعهد والتقى بالرئيس أنور السادات خلال زيارة رسمية له عام 1976، وكان وقتها الملك فهد وليا للعهد، وعقب تولى الملك فهد بن عبد العزيز شئون الحكم، 13 يونيو 1982، زار مصر باعتباره ملكا للمملكة أكثر من مرة، وذلك عام 1989، وفى 9 أغسطس 1990 كانت ثانى زياراته له للقاهرة للمشاركة باجتماع القمة العربية الطارئ بعد اجتياح الجيش العراقى لدولة الكويت.

 

يذكر أن الملك فهد بن عبد العزيز رحل عن عالمنا يوم 1 أغسطس عام 2005، عن عمر يناهز 84 عاما.


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