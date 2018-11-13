video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صندوق النقد يتوقّع تحسنا فى اقتصاد الخليج ويحذّر من تقلبات النفط

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:25 ص
صندوق النقد يتوقّع تحسنا فى اقتصاد الخليج ويحذّر من تقلبات النفط صندوق النقد الدولى
أ ف ب
إضافة تعليق

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء أن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018 بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط.

وقال الصندوق أنّ ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2,4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2019، بعدما كان انكمش بـ0,4 بالمئة في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معا، السعودية ودولة الامارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يوميا وتعتمد موازناتها بشدة على إيرادات الخام.

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات فى أسعارها، حذّر صندوق النقد من ان "آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط فى المستقبل".

وخسرت أسعار النفط نحو 20% من قيمتها خلال الشهر الماضى بعد ارتفاعها مؤخرا، بسبب الفائض فى العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأمريكية التى فرضت على إيران.

وقال صندوق النقد إن النمو فى الدول النفطية فى المنطقة خارج الخليج، وهى إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع ان يبلغ 0,3% فى 2018، بعدما وصل إلى 3% فى العام السابق، قبل ان يرتفع إلى 0,9% فى 2019.

وذكر ان هذا الامر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران التى ستؤدى على الأرجح إلى تقليص إنتاج إيران وصادراتها خلال العامين المقبلين".

وتوقّع ان يشهد الاقتصاد الايرانى تقلصا بنسبة 1,6% هذا العام وبنسبة 3,6% فى العام المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

صندوق النقد: نتائج جيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

وفد صندوق النقد الدولى فى إسلام أباد لبحث حزمة تمويل لباكستان

صندوق النقد الدولى

الخليج

النفط

إيران

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة