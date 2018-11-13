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صحيفة زمان: 240 ألف معتقل فى السجون التركية منذ انتخاب أردوغان

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:45 م
صحيفة زمان: 240 ألف معتقل فى السجون التركية منذ انتخاب أردوغان أردوغان والاعتقالات فى تركيا
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة النقاب عن ارتفاع المعتقلين السياسيين فى تركيا منذ تولى الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان الحكم فى تركيا فى عام 2005، حيث بلغ عدد المعتقلين لـ240 ألف تركى مقابل 52 ألف قبل سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقاليد الحكم فى تركيا.

 

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للزنزانة الواحدة فى السجن 5 أفراد فقط لجأت السلطات التركية منذ تحرك الجيش التركى ضد أردوغان إلى أن تستوعب الزنزانة 35 سجينًا فضلًا عن نقص الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمعتقلين.

 

وكان القس الأمريكى أندرو برونسون قد ذكر، فى تصريحات صحفية له عقب الإفراج عنه، أن الفترة التى قضاها داخل السجن فى تركيا، كان محتجزًا مع 20 آخرين، داخل غرفة بسعة 8 أفراد فقط.

 

وتشير التقارير إلى أن سجن سيليفرى فى تركيا أصبح يعانى من حالة اكتظاظ شديد، بعد أن وصل أعداد المسجونين فى بعض الأحيان إلى 35-37 سجينًا فى غرفة بسعة 5 أفراد فقط، والغرفة التى تكون بسعة شخص واحد فقط تضم 5 سجناء، وأن هناك دورتان فقط للمياه تخدم 35 سجينًا؛ فى ظروف قاسية، دون اعتبار حقوق الإنسان.


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