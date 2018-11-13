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صحة البحر الأحمر تعلن منح التراخيص لـ16 منشأة طبية بالمحافظة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:14 ص
صحة البحر الأحمر تعلن منح التراخيص لـ16 منشأة طبية بالمحافظة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وافق على منح التراخيص اللازمة لتشغيل 16 منشأة لمراكز طبية مختلفة

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أنه تم منح التراخيص بعد انتهاء المعاينات الفنية الخاصة بها، وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية، كما تم إعادة فتح 4 منشآت طبية آخرى لاستيفائها الشروط المطلوبة، واستصدار قرار غلق لمنشأة طبية تخالف أحكام القانون .

من جانبه وجه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر وكيل وزارة الصحة، بمتابعة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ارتكابها، وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.


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