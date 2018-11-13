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شمس البارودى تكشف لـ اليوم السابع غدا تفاصيل وأسرار سنوات الغياب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:29 م
شمس البارودى تكشف لـ اليوم السابع غدا تفاصيل وأسرار سنوات الغياب اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا على هامش مؤتمر باليرمو لحل الأزمة الليبية، وتأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لعودة الاستقرار والأمن فى ليبيا.

 

كما أجرى اليوم السابع حوارا مهما مع النجمة المعتزلة شمس البارودى التى كشفت الكثير من الأسرار..


 

واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..
 


 

الرئيس يلتقى رئيس الوزراء الإيطالى على هامش مؤتمر باليرمو.. ويؤكد: ندعم عودة الاستقرار والأمن فى ليبيا.. السيسى: موقفنا ثابت ويقوم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة فى ليبيا.. و"كونتى": القاهرة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط
 

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