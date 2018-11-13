شمس البارودى تكشف لـ اليوم السابع غدا تفاصيل وأسرار سنوات الغياب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا على هامش مؤتمر باليرمو لحل الأزمة الليبية، وتأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لعودة الاستقرار والأمن فى ليبيا.

كما أجرى اليوم السابع حوارا مهما مع النجمة المعتزلة شمس البارودى التى كشفت الكثير من الأسرار..





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