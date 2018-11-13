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شكرى يتوجه لأثيوبيا للمشاركة بمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:16 م
شكرى يتوجه لأثيوبيا للمشاركة بمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذى والدورة الاستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجارى.

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن أعمال القمة تنقسم إلى اجتماعات المجلس التنفيذي التي تنعقد على المستوى الوزاري يومى 14 و15 الجارى، واجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى التى تنعقد يومى 17 و18 الجارى.

 

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن القمة الاستثنائية تنعقد لبحث الموقف الراهن لعملية الإصلاح المؤسسى والمالي للاتحاد الأفريقي، والتي بدأت بقمة كيجالي في شهر يوليو 2016، عندما قرر الاتحاد تكليف الرئيس الرواندي بمهمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير "شكرى" فى جلسات تتناول عدد من التقارير حول موضوعات الإصلاح للاتحاد؛ أبزرها إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونطاق ولاية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وإصلاح كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي، وتعزيز مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأفريقي، وتقاسم الأدوار ما بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية، والمشاركات الاستراتيجية.

 

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


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