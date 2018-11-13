video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شركة طيران روسية تدرس إمكانية استئناف رحلاتها إلى سوريا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:59 م
شركة طيران روسية تدرس إمكانية استئناف رحلاتها إلى سوريا الطيران الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

أعلن المدير العام لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، فيتالى سافاليوف، أن الشركة تدرس إمكانية استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، اعتبارا من نهاية مارس العام القادم "2019".

جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أدلى بها اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع فى "مجلس الدوما" الروسى.

يذكر أن شركة "إيروفلوت" كانت قد أوقفت رحلاتها إلى (دمشق) فى أغسطس 2012، وتتم حاليا الرحلات الجوية بين (دمشق) و(موسكو) من قبل الخطوط الجوية السورية "أجنحة الشام" والخطوط الجوية العربية السورية.

وكان وزير النقل السورى، على حمود، قد دعا، شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" فى وقت سابق لاستئناف الرحلات إلى سوريا، نظراً لزوال أسباب توقف طيرانها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة 24 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

طيران ايروفلوت

روسيا

سوريا

استئناف الطيران الروسى لسوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة