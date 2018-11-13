شركة طيران روسية تدرس إمكانية استئناف رحلاتها إلى سوريا

موسكو (أ.ش.أ)

أعلن المدير العام لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، فيتالى سافاليوف، أن الشركة تدرس إمكانية استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، اعتبارا من نهاية مارس العام القادم "2019".

جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أدلى بها اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع فى "مجلس الدوما" الروسى.

يذكر أن شركة "إيروفلوت" كانت قد أوقفت رحلاتها إلى (دمشق) فى أغسطس 2012، وتتم حاليا الرحلات الجوية بين (دمشق) و(موسكو) من قبل الخطوط الجوية السورية "أجنحة الشام" والخطوط الجوية العربية السورية.

وكان وزير النقل السورى، على حمود، قد دعا، شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" فى وقت سابق لاستئناف الرحلات إلى سوريا، نظراً لزوال أسباب توقف طيرانها.