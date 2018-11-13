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شرطة المرافق تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:30 م
شرطة المرافق تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطا حملة إزالة إشغالات بطنطا
الغربية – مصطفى عادل
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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة بنطاق مدينة طنطا، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لرفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور والسير بالطريق العام، ورفع الاكشاك الغير مرخصة، قادها اللواء اشرف درويش مساعد مدير الأمن.

وقامت الحملة المكبرة برفع الإشغالات بشوارع الجلاء والكورنيش وعمر سعفان والنحاس والفاتح، ومناطق الاستاد والسيد البدوى ومحيط مجمع محاكم طنطا.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات من الطريق العام، وكذلك رفع فروشات الباعة الجائلين، وعدد من الحواجز الخرسانية والحديدية، وإزالة اكشاك غير مرخصة، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى امام السيارات والمارة.

 

 

 


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