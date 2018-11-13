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شرطة الحدود البريطانية تعتقل 12 مهاجرا سرقوا سفينة صيد فرنسية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:36 م
شرطة الحدود البريطانية تعتقل 12 مهاجرا سرقوا سفينة صيد فرنسية الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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اعتقلت شرطة الحدود البريطانية، اليوم الثلاثاء، 12 مهاجرا سرقوا سفينة صيد فرنسية بعد عبورهم بحر المانش، ووصولهم إلى ساحل بريطانيا ليلًا فى عملية غير مسبوقة.

وذكرت صحيفة (التلجراف) البريطانية، أن 12 مهاجرا- لاتزال جنسياتهم غير معروفة- اقتحموا السفينة، التى يبلغ طولها 12 مترًا، فى ميناء (بولونى سور مير) الفرنسى مساء أمس الاثنين، ورصد خفر السواحل الفرنسى السفينة وهى تسلك مسارا غير معتاد عبر أكثر الممرات المائية ازدحامًا فى العالم حوالى الساعة التاسعة ونصف مساءً حسب التوقيت المحلى لفرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولى مركز (كروس) للمراقبة والسلامة فى فرنسا، أجروا اتصالًا بصاحب السفينة الذى أكد أن سفينته مفقودة، ثم تواصلوا بعد ذلك مع مركز تنسيق الإنقاذ البحرى فى مدينة (دوفر) الساحلية فى إنجلترا.

وقام ضباط شرطة الحدود البريطانية بإلقاء القبض على المهاجرين فى الساعة الواحدة صباح اليوم، حسبما ذكرت إنجريد باروت، المتحدثة باسم السلطات البحرية للمانش وبحر الشمال.

و فى السياق ذاته.. ذكرت السلطات الفرنسية- وفقا للصحيفة- أن عدد العمليات التى تُجرى إما لاعتقال أو إنقاذ المهاجرين، الذين يحاولون عبور بحر المانش من فرنسا، تضاعفت تقريبًا هذا العام لتصل إلى 23 عملية مقارنة بالعام الماضى الذى شهد إجراء 12 عملية.

 


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