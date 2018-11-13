شاهد.. حملات الداخلية لمداهمة البؤر الإجرامية وإزالة الإشغالات

كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى

ينشر "اليوم السابع" فيديو يوضح نجاح الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان ، الإسكندرية ، الأقصر ، القاهرة) فى شن حملات أمنية موسعة، وإنضباطية، لإعادة الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال.

وأسفرت الحملات فى أسوان عن ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 5 قضايا مخدرات ، تنفيذ 604 حكم قضائى متنوع ، 24 قضية تموين ، 93 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 508 مخالفة مرورية متنوعة، وفى الأقصر تم ضبط ( بندقية آلية ، متهمين مطلوب ضبطهما فى قضايا متنوعة ، 10 قضايا تموينية متنوعة ، 98 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 192 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 52 حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الحملات فى الإسكندرية من ضبط ( قضية مخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 192 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 36 قضية تموينية، 57 مخالفة مرورية متنوعة.