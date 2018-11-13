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شاهد.. جراج روكسى الذكى الأكبر فى الشرق الأوسط على مساحة 40 ألف متر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:10 م
شاهد.. جراج روكسى الذكى الأكبر فى الشرق الأوسط على مساحة 40 ألف متر جراج روكسى الذكى
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديو عن أول تجربة لتأسيس جراج ذكى فى مصر، والتى نفذته محافظة القاهرة، وهو جراج "روكسي"، وذلك فى إطار دوره لتسليط الضوء على سلسلة المشروعات البناءة والناجحة والتى تهدف إلى تغيير مستقبل مصر إلى واقع أفضل نأمله وننشده جميعًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وعزيمة وإرادة شعبها.

ويعد جراج روكسى الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للسيارات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه والتى أوشكت على التشغيل، بتكلفة قدرها 230 مليون جنيه، وقد صممت هذه المرحلة لتستوعب حوالى 900 عربية من خلال 4 طوابق تحت الأرض على مساحة 40 ألف متر مربع للمرحلتين، حيث يتم التعامل من خلال كارت ذكى يقوم العميل بإدخاله وإخراجه دون تدخل من العنصر البشرى، ولا يستغرق الأمر أكثر من ثلاث دقائق.

 


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