video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير فرنسا بالقاهرة يفتتح منتدى الصحة الفرنسى - المصرى 19 نوفمبر الجارى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:52 م
سفير فرنسا بالقاهرة يفتتح منتدى الصحة الفرنسى - المصرى 19 نوفمبر الجارى ستيفان روماتيه
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

بحضور الوزراء المصريين للمالية والاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، يفتتح سفير فرنسا فى مصر، ستيفان روماتيه، فى 19 نوفمبر 2018 بالقاهرة منتدى الصحة الفرنسي-المصرى الذى يُعقد تحت رعاية وزارتى الصحة والسكان والمالية.

 

وبحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية فى القاهرة، الثلاثاء، يرافق السفير الفرنسى كل من لامين غربى، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF " وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة سان-جوزيف للمستشفيات والمسئول عن قسم الصحة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية. يشهد المنتدى إطلاق "مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة" فى مصر.

 

ويشارك فى تنظيم منتدى الصحة الفرنسي-المصرى "جروب سانيه" (مجموعة الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة) والسفارة الفرنسية، من خلال القسم الاقتصادى التابع لها، وبمساندة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة "بزنس فرانس" وكذلك بالشراكة مع الأهرام إبدو وبالتعاون الوثيق مع شركاء كل هذه الهيئات من المصريين. سيجمع المنتدى مجموعة من الخبراء والشركات ومتخذى القرار من الفرنسيين والمصريين فى إطار ثلاثة موائد مستديرة تدور حول التأمين الصحى الشامل والإصلاح المستقبلى للقطاع الدوائى والخبرة الفرنسية فى مجال الرعاية الصحية المتكاملة.

 

 يعد المنتدى أحد الأحداث الهامة فى التعاون الفرنسي-المصرى الذى يتيح إقامة شراكة فرنسية-مصرية أقوى فى المجال الصحى. وبمناسبة المنتدى، يزور القاهرة من 17 إلى 19 نوفمبر وفد من الشركات الفرنسية العاملة فى قطاع الصحة، وهى أعضاء فى شبكة أرباب الأعمال فرنسيين "ميديفMEDEF "، برئاسة الامين غربى، بغرض إجراء اتصالات مع كافة الفاعلين فى مجال الصحة فى مصر وعرض الخبرة الفرنسية، لاسيما تلك المعترف بها فى عدة قطاعات، وبالأخص فى مجال الأجهزة الطبية والرعاية الصحية الإلكترونية والاستشارات الطبية الاستراتيجية والعملية.

 

تتيح هذه الزيارة على مدى يومين للشركات الفرنسية تدعيم حلول ملموسة من أجل مرافقة السلطات المصرية فى إصلاح مجال الصحة والحماية الاجتماعية التى جعلها الرئيس السيسى إحدى الأولويات الوطنية. وسوف تسمح الزيارة أيضًا للسلطات المصرية بعرض الاستراتيجية الحكومية فى قطاع الصحة وبإلقاء الضوء على التقدم الذى تحقق فى مجال الإصلاحات الجارية حاليا وما تنتظره من شركائها الفرنسيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باحث ليبى: مؤتمر باليرمو يأتى فى إطار المنافسة بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ فى ليبيا

فى مئوية الحرب العالمية الأولى.. فرنسا تقدم نفسها قائدا للإتحاد الأوروبى خلفا لألمانيا؟.. احتفالية باريس تعيد إلى المشهد معاهدة "فرساى" .. ودعوات التعددية امتداد لطموحات "إيمانويل ماكرون "الدولية

صور.. فرنسا تحيى ذكرى 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.. قادة العالم يشاركون ماكرون فى الاحتفالات.. محتجة عارية تهاجم موكب ترامب.. والرئيس الفرنسى يدعو لإحياء السلام واتخاذ العبرة من سنوات الحروب

قنصل فرنسا بالإسكندرية: مؤتمر البحر المتوسط يناقش مستقبل العلاقات بين الدول

مصر

فرنسا

الصحة

منتدى الصحة الفرنسى المصرى

ستيفان روماتيه




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة