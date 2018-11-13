سفير فرنسا بالقاهرة يفتتح منتدى الصحة الفرنسى - المصرى 19 نوفمبر الجارى

كتبت: إنجى مجدى

بحضور الوزراء المصريين للمالية والاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، يفتتح سفير فرنسا فى مصر، ستيفان روماتيه، فى 19 نوفمبر 2018 بالقاهرة منتدى الصحة الفرنسي-المصرى الذى يُعقد تحت رعاية وزارتى الصحة والسكان والمالية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية فى القاهرة، الثلاثاء، يرافق السفير الفرنسى كل من لامين غربى، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF " وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة سان-جوزيف للمستشفيات والمسئول عن قسم الصحة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية. يشهد المنتدى إطلاق "مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة" فى مصر.

ويشارك فى تنظيم منتدى الصحة الفرنسي-المصرى "جروب سانيه" (مجموعة الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة) والسفارة الفرنسية، من خلال القسم الاقتصادى التابع لها، وبمساندة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة "بزنس فرانس" وكذلك بالشراكة مع الأهرام إبدو وبالتعاون الوثيق مع شركاء كل هذه الهيئات من المصريين. سيجمع المنتدى مجموعة من الخبراء والشركات ومتخذى القرار من الفرنسيين والمصريين فى إطار ثلاثة موائد مستديرة تدور حول التأمين الصحى الشامل والإصلاح المستقبلى للقطاع الدوائى والخبرة الفرنسية فى مجال الرعاية الصحية المتكاملة.

يعد المنتدى أحد الأحداث الهامة فى التعاون الفرنسي-المصرى الذى يتيح إقامة شراكة فرنسية-مصرية أقوى فى المجال الصحى. وبمناسبة المنتدى، يزور القاهرة من 17 إلى 19 نوفمبر وفد من الشركات الفرنسية العاملة فى قطاع الصحة، وهى أعضاء فى شبكة أرباب الأعمال فرنسيين "ميديفMEDEF "، برئاسة الامين غربى، بغرض إجراء اتصالات مع كافة الفاعلين فى مجال الصحة فى مصر وعرض الخبرة الفرنسية، لاسيما تلك المعترف بها فى عدة قطاعات، وبالأخص فى مجال الأجهزة الطبية والرعاية الصحية الإلكترونية والاستشارات الطبية الاستراتيجية والعملية.

تتيح هذه الزيارة على مدى يومين للشركات الفرنسية تدعيم حلول ملموسة من أجل مرافقة السلطات المصرية فى إصلاح مجال الصحة والحماية الاجتماعية التى جعلها الرئيس السيسى إحدى الأولويات الوطنية. وسوف تسمح الزيارة أيضًا للسلطات المصرية بعرض الاستراتيجية الحكومية فى قطاع الصحة وبإلقاء الضوء على التقدم الذى تحقق فى مجال الإصلاحات الجارية حاليا وما تنتظره من شركائها الفرنسيين.