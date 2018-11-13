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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:02 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-11-2018 فى مصر اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 13-11-2018، انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 19.94 جنيه للشراء، و 20.11 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى بعد أن بلغ متوسط سعره فى بنك مصر 19.95 جنيه للشراء، و 20.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.10 جنيه للشراء

20.24 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.94 جنيه للشراء

20.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.95 جنيه للشراء

20.12 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.03 جنيه للشراء

20.20 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.03  جنيه للشراء

20.20  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.22  جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.17 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع


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